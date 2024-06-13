Экономист Беляев объяснил, чем грозят промышленности РФ санкции против Мосбиржи

Московская биржа 13 июня прекратила торги долларами и евро на фоне введения санкций со стороны США. Как подействует сложившаяся ситуация на промышленность в РФ, попытался объяснить экономист Михаил Беляев в интервью Ридусу.
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