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Экономист Беляев объяснил, чем грозят промышленности РФ санкции против Мосбиржи

Экономист Беляев объяснил, чем грозят промышленности РФ санкции против Мосбиржи

Московская биржа 13 июня прекратила торги долларами и евро на фоне введения санкций со стороны США. Как подействует сложившаяся ситуация на промышленность в РФ, попытался объяснить экономист Михаил Беляев в интервью Ридусу.

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