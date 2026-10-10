Чемпиона Паралимпиады-2020 Таймазова похоронят в Дагестане

В Махачкале простятся с Мусой Таймазовым, чемпионом Паралимпиады-2020 в Токио по метанию клаба. Дагестанский спортсмен ушел из жизни в 42 года после тяжелой болезни.
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