«Лучше бы молчала»: котик пришёл в ужас от вокальных данных хозяйки

У котиков очень хороший слух, поэтому им не особо нравятся громкие и резкие звуки. Так что, если вы вдруг включите свой любимый трек на полную громкость возле ушей кота, не удивляйтесь его недовольной мордочке.
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