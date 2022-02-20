Французы пришли в ужас от слов Байдена об Украине

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Французских пользователей Twitter возмутило выступление Джо Байдена, посвященное Украине. В частности, американский президент заявил, что Россия «попытается атаковать соседа в ближайшие дни», но никаких доказательств таких намерений не привел.