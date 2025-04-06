⚡️В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили подробности ДТП в Городищенском районе ⚡️По предварительным данным, 6 апреля в 08.
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⚡️В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили подробности ДТП в Городищенском районе ⚡️По предварительным данным, 6 апреля в 08.