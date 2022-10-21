Карелия.ньюс

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У жителя Суоярвского района изъяли оружие и патроны

Полицейские в Суоярвском районе раскрыли преступление в сфере незаконного оборота оружия. У 46-летнего жителя одного из посёлков они обнаружили предмет, конструктивно схожий с винтовкой Мосина, более 150 патронов и банку с сыпучим веществом.

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