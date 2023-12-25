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Художник Андрей Шатилов – аналоговый творец цифровой эпохи

Художник Андрей Шатилов – аналоговый творец цифровой эпохи

Российский художник Андрей Шатилов выбрал для себя непростой путь — он пишет картины маслом. В цифровую эпоху такая приверженность классическим ценностям большая редкость, но ценят мастера не только за это.

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