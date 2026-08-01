Boeing завершила испытания новых Boeing 737 MAX 7 и Boeing 737 MAX 10

Boeing 737 MAX 10 выполнил 976 сертификационных полетов общей продолжительностью более 2060 часовBoeing объявила о завершении программы сертификационных летных испытаний самолетов Boeing 737 MAX 7 и Boeing 737 MAX 10.
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