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Газета.ру

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В Турции заявили об угрозах продовольственной безопасности из-за атак в Черном море

В Турции заявили об угрозах продовольственной безопасности из-за атак в Черном море

Турция выступила с официальным заявлением после атаки дронов на два гражданских судна. В Анкаре заявили, что боевые действия начали напрямую угрожать коммерческому судоходству, и предупредили о возможных последствиях для поставок продовольствия.

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