В Турции заявили об угрозах продовольственной безопасности из-за атак в Черном море

Турция выступила с официальным заявлением после атаки дронов на два гражданских судна. В Анкаре заявили, что боевые действия начали напрямую угрожать коммерческому судоходству, и предупредили о возможных последствиях для поставок продовольствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии