После выборов мигрантское лобби снова подняло голову: новые законы буксуют, а на полках магазинов всё больше халяльных товаров.
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