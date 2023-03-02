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«Военная мысль»: теряющие лидерство в мире США планируют разгромить Россию в ходе «стратегической многосферной операции»

«Военная мысль»: теряющие лидерство в мире США планируют разгромить Россию в ходе «стратегической многосферной операции»

Теряющие лидерство в мире Соединенные Штаты планируют разгромить Российскую Федерацию в ходе «стратегической многосферной операции».

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