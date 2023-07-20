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А дома лучше: знаки зодиака, которым не нравится путешествовать

А дома лучше: знаки зодиака, которым не нравится путешествовать

А дома лучше: знаки зодиака, которым не нравится путешествоватьПутешествиеКто из знаков зодиака предпочитает провести отпуск дома или на худой конец на даче? Кому путешествия не радость, а наказание? Кто самый главный домосед всего гороскопа?КозерогКозерог не то чтобы не любит путешествовать: в интересную поездку он отправится с удовольствием, ведь можно столько нового узнать, так расширить кругозор! Кроме того, должен быть идеально продуман маршрут, забронировано жилье (а перед этим тщательно отобрано не менее чем по десяти критериям), выбраны и оплачены страховки.

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ИЗ
Иван Злой
кто этот бред пишет 🤣
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