Летняя обувь без каблука, которая подходит под любой образ

noemi_leatherdesign / соцсети Летом хочется максимум комфорта от обуви, особенно в жару. Стилист Юлия Серегина рассказала WomanНit, на какие модели стоит обратить внимание, если вы цените удобство и хотите оставаться в тренде в этом сезоне.