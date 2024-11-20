Ямальские строители возвели на 70% спортцентр «Северный характер» в Волновахе

Специалисты из ЯНАО отстроили в Волновахе спорткомплекс «Северный характер» на 70%. Директор ямальского департамента по физической культуре и спорту Андрей Масанов заявил, что в скором времени жители подшефного района смогут заниматься единоборствами в новом центре.