Ямальские строители возвели на 70% спортцентр «Северный характер» в Волновахе

Специалисты из ЯНАО отстроили в Волновахе спорткомплекс «Северный характер» на 70%. Директор ямальского департамента по физической культуре и спорту Андрей Масанов заявил, что в скором времени жители подшефного района смогут заниматься единоборствами в новом центре.
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