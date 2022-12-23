Компания «ИстАгро Дон» в конце прошлого года запустила первую очередь завода по комплексной переработке топинамбура мощностью 500 т сырья в сутки

Компания «Истагро Дон» в конце прошлого года запустила первую очередь комплекса по переработке топинамбура мощностью 500 тонн сырья в сутки.
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