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Компания «ИстАгро Дон» в конце прошлого года запустила первую очередь завода по комплексной переработке топинамбура мощностью 500 т сырья в сутки

Компания «ИстАгро Дон» в конце прошлого года запустила первую очередь завода по комплексной переработке топинамбура мощностью 500 т сырья в сутки

﻿﻿Компания «Истагро Дон» в конце прошлого года запустила первую очередь комплекса по переработке топинамбура мощностью 500 тонн сырья в сутки.

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