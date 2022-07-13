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Малый о предстоящем матче с «Ференцварошем»: «Мы настраиваемся на то, чтобы пройти»

Защитник «Тобола» Сергей Малый прокомментировал ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша».

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