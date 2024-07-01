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Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС

Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании "Армянского демократического форума", в котором принимали участие послы Евросоюза и США, а также представители международных и общественных организаций, заявил, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в Европейский союз, но у народа Армении есть европейские стремления.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Ну да, вдруг уёбки окажутся в меньшинстве. А так &quot;демократически&quot;, когда выполняешь план сверстанный в пиндосии - надежней.
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16 час.
СТ
Салават Туйкин
Боится, что не поддержат его &quot;европейские устремления&quot;...
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13 час.

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