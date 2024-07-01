Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании "Армянского демократического форума", в котором принимали участие послы Евросоюза и США, а также представители международных и общественных организаций, заявил, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в Европейский союз, но у народа Армении есть европейские стремления.