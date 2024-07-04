Google заблокирует сайты с сертификатами Entrust до конца года. Компанию признали ненадежной

Google утратила доверие в Entrust и начнет блокировать сайты с их сертификатамиКомпания Google объявила, что с 1 ноября 2024 года начнет блокировать сайты, использующие сертификаты компании Entrust, в браузере Chrome.
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