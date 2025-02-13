Трамп указом предупредил дипломатов об увольнении за несогласие с политикой США

REUTERS/Nathan Howard Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому кадровые дипломаты могут быть уволены за несогласие с внешней политикой США, соответствующий документ был опубликован на сайте Белого дома.
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