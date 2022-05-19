За сутки в России выявлено почти 5 тыс. новых случаев COVID-19

В больницы попали 2117 человек, что на 11,6% меньше, чем днём ранее.фото: Д. Гришкина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы--> В России за минувшие сутки выявлено 4927 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб 19 мая.