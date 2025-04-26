Мотоциклы помогают морпехам ВС РФ выполнять боевые задачи в курском приграничье

ТАСС/Александр Полегенько Мотогруппа 177-го отдельного гвардейского полка морпехов Каспийской флотилии в составе группировки войск "Север" успешно эффективно выполняет боевые задачи в приграничном районе Курской области.
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