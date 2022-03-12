«Париж – Ницца». 8-й этап. Гонщики проедут 115,6 км по маршруту с пятью категорийными вершинами

13 марта пройдет заключительный этап веломногодневки «Париж – Ницца». Гонщики проедут 115,6 км по маршруту с пятью категорийными вершинами.

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