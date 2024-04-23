Собянин: «Московская техническая школа» запустила новое направление обучения

t.me/mos_sobyanin Сотрудники промышленных предприятий смогут обучаться на новом направлении, которое запустила "Московская техническая школа" (МТШ), сообщил во вторник, 23 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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