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Происшествия

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В Саратовской области полицейские и представители администрации провели профилактические мероприятия в преддверии нового учебного года

В рамках Единого дня профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних полицейские  и представители администрации  организовали и провели комплекс совместных межведомственных мероприятий, направленных на предупреждение имущественных преступлений, мошенничества и вовлечения подростков в противоправную деятельность.

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