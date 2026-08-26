В Саратовской области полицейские и представители администрации провели профилактические мероприятия в преддверии нового учебного года

В рамках Единого дня профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних полицейские и представители администрации организовали и провели комплекс совместных межведомственных мероприятий, направленных на предупреждение имущественных преступлений, мошенничества и вовлечения подростков в противоправную деятельность.