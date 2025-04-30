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Google подтвердила, что близка к внедрению ИИ-модели Gemini в iPhone

Google подтвердила, что близка к внедрению ИИ-модели Gemini в iPhone

Google подтвердила, что близка к внедрению ИИ-модели Gemini в iPhoneГенеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что компания близка к соглашению с Apple о внедрении модели искусственного интеллекта Gemini в iPhone.

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