Бомбардировщики Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ

Скриншот видео Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России ударили по опорному пункту и живой силе украинских военных в зоне ответственности группировки войск "Восток".
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