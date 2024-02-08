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Газета.ру

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Захарова: в США хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом

Захарова: в США хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом

Журналисты в США не хотят общаться с действующим президентом США Джо Байденом, который путает имена европейских лидеров и разговаривает с ушедшими из жизни политиками, им нужен нормальный президент, а не "медиум".

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