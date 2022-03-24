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Ограничения на полёты в южные регионы РФ продлили до 1 апреля

Ограничения на полёты в южные регионы РФ продлили до 1 апреля

Российским авиакомпаниям рекомендовали искать альтернативные маршруты.фото: pixabay.com/ThePixelman--> Росавиация продлила запрет на полёты в несколько аэропортов на юге и в центральной части России до 1 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

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