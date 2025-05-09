Авангард колонны «Бессмертного полка» сформировался. По словам корреспондента Мойки78, людей очень много.
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Авангард колонны «Бессмертного полка» сформировался. По словам корреспондента Мойки78, людей очень много.