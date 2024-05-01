Айсылу Чижевская-Мингалим тәрбияләгән баласына кияүгә чыгуы турында👇🏻 «Барыгызны да юатырга телим, яки, бәлки, күңелегез төшәр: бу – бик яхшы язылган сценарий иде.
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Айсылу Чижевская-Мингалим тәрбияләгән баласына кияүгә чыгуы турында👇🏻 «Барыгызны да юатырга телим, яки, бәлки, күңелегез төшәр: бу – бик яхшы язылган сценарий иде.