Ветеринар Немцева напомнила, что ежи могут переносить вирус бешенства

Ежи на даче могут быть опасны, и относиться к ним как к безобидным питомцам не стоит. Несмотря на то что вероятность заражения бешенством от ежа ниже, чем от лис или летучих мышей, они действительно способны переносить этот вирус.
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