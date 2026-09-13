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Ветеринар Немцева напомнила, что ежи могут переносить вирус бешенства

Ветеринар Немцева напомнила, что ежи могут переносить вирус бешенства

Ежи на даче могут быть опасны, и относиться к ним как к безобидным питомцам не стоит. Несмотря на то что вероятность заражения бешенством от ежа ниже, чем от лис или летучих мышей, они действительно способны переносить этот вирус.

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