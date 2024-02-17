Bloomberg: Британия и США работают над поставкой Киеву тысяч дронов с ИИ

Великобритания и США работают над поставкой Украине "тысяч" беспилотников с внедренными системами искусственного интеллекта, который якобы позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) "одновременно атаковать российские цели".
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