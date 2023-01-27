Военное обозрение

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Если в ФРГ не продлят срок эксплуатации АЭС, тарифы на энергоносители поднимутся вдвое

Если в ФРГ не продлят срок эксплуатации АЭС, тарифы на энергоносители поднимутся вдвое

Бывший депутат бундестага, а ныне глава Ассоциации коммунальщиков Ингберт Либинг заявил о том, что уже в этом году тариф для конечных немецких потребителей на энергоносители может резко подскочить.

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