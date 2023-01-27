Бывший депутат бундестага, а ныне глава Ассоциации коммунальщиков Ингберт Либинг заявил о том, что уже в этом году тариф для конечных немецких потребителей на энергоносители может резко подскочить.
Популярные статьи
- В небе над Артёмовском был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся эвакуировать старший офицерский состав
- Бежавшего в Норвегию командира одного из подразделений ЧВК «Вагнер» собираются интернировать в Россию
- Депутат бундестага ФРГ Быстрон назвал передачу танков Украине попранием всех послевоенных принципов Германии
Свежие комментарии