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Русский сбежал из Германии после 20 лет жизни там: "Это кошмар!"

Русский сбежал из Германии после 20 лет жизни там: "Это кошмар!"

Выходец из России Роман Алябьев написал блог о своём "бегстве из Германистана". Поводом стало стирание культурных основ страны под воздействием леволиберальной политики, которая навязывает обществу "любовь" к разного рода сексуальным девиациям.

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