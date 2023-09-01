Эстония и Польша хотят заблокировать финский залив и отрезать Калининград от России. Но почему наших властей это не беспокоит?
Отрезать от остального мира? Легко! Подумали эстонцы и запустили проект, который желают реализовать в ближайшее время.
Комментарии
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АФФТОР, а кто сказал, что это наши власти не беспокоит? Это ты сказал? Тогда это про тебя -
Кого на западе интересуют международные законы. Очевидно, что это возможный вариант, а следовательно, надо быть готовыми к военным действиям на Балтике.
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