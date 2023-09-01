СССР-Россия

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  • Александр Попов
    Не, они сбежали. к моей стране они больше отношения не имеют, почему я должен их помнить и переживать за их проблемы?...Сбежали из России...
  • Пульхерия Djem
    ГНИДЫ ! ! !Сбежали из России...
  • Георгий Михалев
    Пидарасы, в основном.Сбежали из России...

Эстония и Польша хотят заблокировать финский залив и отрезать Калининград от России. Но почему наших властей это не беспокоит?

Эстония и Польша хотят заблокировать финский залив и отрезать Калининград от России. Но почему наших властей это не беспокоит?

Отрезать от остального мира? Легко! Подумали эстонцы и запустили проект, который желают реализовать в ближайшее время.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
АФФТОР, а кто сказал, что это наши власти не беспокоит? Это ты сказал? Тогда это про тебя -
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8 час.
ГМ
Георгий Михалев
Кого на западе интересуют международные законы. Очевидно, что это возможный вариант, а следовательно, надо быть готовыми к военным действиям на Балтике.
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6 час.

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