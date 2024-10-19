Этим утром Санкт-Петербург был атакован беспилотником По данным экстренных служб, БПЛА был сбит силами ПВО, угроз для населения нет.
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