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Прослушивание музыки после операции способствует уменьшению болевых ощущений и снижению уровня тревожности

Прослушивание музыки после операции способствует уменьшению болевых ощущений и снижению уровня тревожности

Недавнее исследование, проведенное в Медицинском колледже Калифорнийского университета в Северном штате, выявило положительное влияние прослушивания музыки на процесс послеоперационного восстановления.

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