Прослушивание музыки после операции способствует уменьшению болевых ощущений и снижению уровня тревожности

Недавнее исследование, проведенное в Медицинском колледже Калифорнийского университета в Северном штате, выявило положительное влияние прослушивания музыки на процесс послеоперационного восстановления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мозжечок имеет ключевое значение для сохранения навыков и памяти — исследование
- МРТ с использованием искусственного интеллекта демонстрирует потенциал для выявления аномалий в работе мозга
- Видеоигры способствуют развитию когнитивных способностей, а физические упражнения оказывают положительное влияние на психическое здоровье
Свежие комментарии