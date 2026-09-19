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Регионы России

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Иран передал США условия прекращения конфликта через катарского посредника

Иран передал США условия прекращения конфликта через катарского посредника

Власти Ирана через посредничество Катара представили Соединённым Штатам пакет условий для прекращения конфликта.

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