В правительстве поддержали признание супругами погибших на СВО сожителей

TF

Tatyana Fedotova

Лучше бы адресную помощь оказывали всем. Кому жильё нужно подарить, кому машина для мобильности подарить, кому операцию оплатить оплатить, кому юридическая помощь нужна предоставить, кому с няней помочь помочь и т. д. А дома сейчас практически всем нужны. Рухлядь гнилая у многих. Вот бы и строили жильё бесплатное хотя бы для семей СВО и для многодетных семей. Вон на Украине американский богач на свои деньги построил поселение для беженцев с Донбасса на Украину. Прекрасные бесплатные квартиры, не в собственность, а пока живут, наследовать не смогут и передать, но жить то могут. 20 млн долларов своих выложил. А почему бы наших олигархов не озадачить? Жадность и глупость не позволяют? С собой всё не забрать, да и наследникам всё ими наворованное у людей не потратить.