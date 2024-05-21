Театр абсурда
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Театр абсурда

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В правительстве поддержали признание супругами погибших на СВО сожителей

В правительстве поддержали признание супругами погибших на СВО сожителей

Кабмин одобрил законопроект о признании законными супругами гражданских жен, погибших в СВО на Украине.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Лучше бы адресную помощь оказывали всем. Кому жильё нужно подарить, кому машина для мобильности подарить, кому операцию оплатить оплатить, кому юридическая помощь нужна предоставить, кому с няней помочь помочь и т. д. А дома сейчас практически всем нужны. Рухлядь гнилая у многих. Вот бы и строили жильё бесплатное хотя бы для семей СВО и для многодетных семей. Вон на Украине американский богач на свои деньги построил поселение для беженцев с Донбасса на Украину. Прекрасные бесплатные квартиры, не в собственность, а пока живут, наследовать не смогут и передать, но жить то могут. 20 млн долларов своих выложил. А почему бы наших олигархов не озадачить? Жадность и глупость не позволяют? С собой всё не забрать, да и наследникам всё ими наворованное у людей не потратить.
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8 час.
М
Мария
Если есть дети. Правильное решение.
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7 час.

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