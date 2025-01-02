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Болтер о матче со Швентек: «У меня не будет права на ошибку. Я должна показывать лучший теннис, если не сказать больше»

Болтер о матче со Швентек: «У меня не будет права на ошибку. Я должна показывать лучший теннис, если не сказать больше»

– Вы тренировались друг с другом перед турниром. Как вы считаете, насколько это поможет вам и что вы думаете об этом матче? – Разумеется, что тренировки сильно отличаются от матчей.

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