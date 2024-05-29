К 1 июня для маленьких астраханцев подготовили праздничную программу

Администрация города приглашает местных жителей культурно отметить День защиты детей и выходные. 1 июня: - в парке «Аркадия» с 15 до 20 часов состоится праздничное мероприятие «Пусть детство звонкое смеется».
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