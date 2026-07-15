В Пакистане богословы признали криптоплатежи нарушением шариата

В Пакистане развитие криптовалюты может столкнуться с неожиданным препятствием — нормами шариата. Как сообщает Reuters, Билал бин Сакиб, председатель пакистанского Управления по регулированию виртуальных активов, ведет переговоры с ведущей исламской семинарией страны, которая ранее признала криптовалютные платежи нарушением норм исламского права.