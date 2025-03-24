Эксперт по недвижимости Ракута рассказал о подорожании «вторички» в некоторых городах

Вторичное жилье может подорожать в некоторых городах, где отсутствует новое строительство. Причина — расширение программы семейной ипотеки, рассказал эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с kp.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии