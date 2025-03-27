Даже тут обман: мошенники воруют данные россиян через арендованные электросамокаты

В России мошенники в преддверии начала сезона электросамокатов активно начали использовать способ обмана через QR-коды, и невнимательные граждане, использующие арендованные средства индивидуальной мобильности, могут оказаться жертвами злоумышленников.
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