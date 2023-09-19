Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня в Москве прошла встреча Михаила Владимировича Мишустина с Премьер-Министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Москва всесте си Ташкент запускают мегапроект в обход Эрдогана
Комментарии
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E
Ed
Казахстан в коридоре Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан явно лишний
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16 час.
Александр Глущенко
да и бульбостан.. он вообще шагает мимо..
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14 час.
W
Walery
Предсказуемый Казахстан уже очень скоро превращается в У=2. Там уже присутствует НАТО... Поэтому транспортная артерия должна состояться по Каспию.
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10 час.
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