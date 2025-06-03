Поддержка Украины, алкоголизм, пауза в карьере: куда пропал Скриптонит

3 июня рэпер Скриптонит (Адиль Жалелов) празднует 35-летие. Казахстанский артист стал известным в 2015 году, был признан «Открытием года», а в 2020 году — был самым популярным рэпером по версии Apple Music.
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