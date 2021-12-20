Боевые гастарбайтеры в России. На что указывает журналистское расследование

В собственном журналистском расследовании Царьград рассказывает о структуре миграционных потоков в России, приводит статистику совершённых преступлений и приходит к выводу, что опасность мигрантов ещё и в том, что они являются боевой единицей.
В собственном журналистском расследовании Царьград рассказывает о структуре миграционных потоков в России, приводит статистику совершённых преступлений и приходит к выводу, что опасность мигрантов ещё и в том, что они являются боевой единицей.
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