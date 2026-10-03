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Газета.ру

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NYP: члены экипажа Flydubai требовали освободить напавшего на коллегу пилота

NYP: члены экипажа Flydubai требовали освободить напавшего на коллегу пилота

Некоторые члены экипажа самолета Flydubai, на борту которого второй пилот атаковал коллегу, требовали освободить нападавшего после того, как его обездвижили пассажиры, пишет The New York Post (NYP).

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