NYP: члены экипажа Flydubai требовали освободить напавшего на коллегу пилота

Некоторые члены экипажа самолета Flydubai, на борту которого второй пилот атаковал коллегу, требовали освободить нападавшего после того, как его обездвижили пассажиры, пишет The New York Post (NYP).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS В Подмосковье сот...
- Лантратова: было ...
- ХЛ Бордюжа: Грузия н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым