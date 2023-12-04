👨🎓50 студентов севастопольского вуза отправятся работать в Энергодар и на Запорожскую АЭС после окончания обучения Администрация Энергодара и руководство Запорожской АЭС подписали меморандум с Севастопольским государственным университетом.
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