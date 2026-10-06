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Царьград

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Крысы в классах и разруха: чем грозит Франции социальное расслоение в школах

Крысы в классах и разруха: чем грозит Франции социальное расслоение в школах

Школьники во Франции сталкиваются с проблемой социального расслоения, пишет Guardian.Францию захлестнула крупнейшая волна уличных беспорядков с участием учащихся, доведенных до отчаяния катастрофической разрухой в системе просвещения.

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